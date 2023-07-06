Congratulations Class Of 2023 Graduates
Ali Abdullah
Ali Abed
Gehad Abuaun
Duniya Abukhalil
Osied Albadarin
Muhammed Alhanash
Mosaw Ali
Ameer Alkayali
Mohammad Alrahhal
Reese Anderson
Adalyn Andregg
Gabriella Aquino
Katherine Arth
Cassandra Auck
Bryce Austin
Cayleigh Austin
Damon Bailey
Marlena Baker
Mackenna Banhidy
Eric Barber
Lauren Barber
Robert Barth
Jelonie Bartlett
Mary Bartos
Jonah Bees
Charlotte Beno
Michael Bianco
Kaitlyn Bitter
Layla Black
Grant Bliss
Simon Bockbrader
Joshua Bohurjak
Jack Bonvissuto
Mitchell Bookman
Clement Bouvier
Sophia Boyer
Ainsley Bronson
Ava Bruening
Peyton Buildt
Isabella Burnett
Laine Burnett
Ava Carroll
Audrey Carson
Coreen Chambers
Nathaniel Chism
Ronald Christy
James Cisco
Helinor Clark
Xavior Clark
Kevin Coffman
Alexa Colburn
Katherine Coleman
Gabriel Constantine
Victor Cottrell
Sophie Craciun
Rocco Crino
Colin Cunningham
Mishela Dajlanaj
Maxamillian D’Apollo
Sophie D’Apollo
Maximus DeLuca
Jackson Derethik
Luke Derrick
Ian Dewille
Tyler DiLoreto
Alicia Dinya
Sebastian Dinya
Erin Dippel
Annette Doren
Antonio Doris Jr.
Sarah Dorn
Kamar Dorsey
Michael Dozier
Eliza Dreger
Joshua Drogalis
Colin Dunne
Ryanne Eisnaugle
Taha Elmerrahi
Renollie Emig
Brandon Erway
Jonas Evans
Samantha Facaros
Reese Fishbaugh
Sophia Fishbaugh
Dakota Ford
Emmett Frantz
Rebecca Frolo
Gavin Fulmer
Casey Funk
Libby Galarza
Julian Garcia
Elisia Gattarello
Monet Gee
Nolan Geyer
Simon Gilchrist
Edward Gillick
Kaydence Ginnard
Jack Gollon
Sandra Goodell
Elijah Goodpastor
Amajiah Gorman
Sadie Gregg
Sydney Hampton
Jacob Hanna
Robert Hanna
Myles Harper
Christopher Harris
Grace Hart
Savanna Hepp
Hannah Hernandez
Grace Hildebrandt
Ava Hitter
Alexandra Hodson
Liam Holian
James Holland
Milo Horseman
Alexandra Horton
Abigail Houska
Nathan Howell
Paw Say Htoo
Thaw Thee Htoo
Jacqueline Hudak
Samantha Hudak
Gavin Huntington
Helen Hylton
Mason Ivinskas
Benjamin Jablonowski
Lucas Jablonowski
Cory James
Corey Johnson
Jude Johnson
Keysonyz Johnson
Kai Jones
Michael Jones Jr.
Ryedan Jones
Ellie Justus
Ella Kalinowski
Gaebrial Kane
Rory Kane
Justin Kieres
Ty Kimble
Jill King
Logan Kissel
Julia Kompier
Jackson Koster
Ashley Kovanitz
Madeline Kratz
Lydia Kress
Elijah LaDue
Grace Lamparyk
Gledisa Laska
Kenijha Lawshea
Genesis Lazu Acosta
Nicol Lazu Acosta
Kylie Lenzer
Atreyu Leonard
Richard Levesque
Luke Levitsky
Donald Lewis III
Alexander Lindsay
Alexis Lindsay
Rose Lipka
Charlie Lobozzo
Madison Long
Olivia Long
Kayla Lorion
Fiona Loudermilk
Matthew Mannion
Ahmed Mansour
Jacob Mariani
Nicholas Mariani
Aaron Markham
Abigail Marsh
Tyler Marvin
Taysir Marzouk
Sham Masalmeh
Sophia Masek
Luke Mason
Sara Massimiani
Cadence Mattson
Aya McAuliffe
Colin McCrone
Kai McFarland
Maggie McGann
Clare McKay
Gavin McKay
Brigid McKenna
Ethnee McKissick
Kayden Melicant
Seldion Mellaraj
Lilly Metzger
Cecelia Miller
Emma Miller
Conner Millsaps
Brooke Miltner
Javon Mitterholzer
Lily Monahan
Sophia Monteiro
Hsar Mya Moo
Say K-Pyu Moo
Wah Ler Moo
Zahara Moreno
Zahir Moreno
Clare Morrissey
Colin Mossburg
Layla Mustafa
Michael Muzychenko
Berenice Nekinga Jr.
Benjamin Nelson
Samuel Nelson
Alejandro Nieves Bucey
Ash Nix
Griffin Norris
Rory O’Brien
Sophia Odetallah
Madeline Oldfield
Isabel Orlando
Aidan Parch
Johnathon Parker
Nicholas Patsouras
Avery Paynter-Mullen
Remy Pearl
Kali Pedley
Olivia Pedley
Viviana Perez
Alexander Peria
Emma Perry
Alexander Peterson
Olivia Pickens
Felix Piotrowski
Jack Pollock
Jackson Provost
Calvin Quintana
Aniko Raffai
April Rahrig
Isabelle Reay
Gabriel Reichel
Christian Reyes
Morgan Rice
Rhiannon Riker
Jaxon Riley
Garrett Ritchie
Aidan Ritley
Liam Ritley
Kaleigh Rivera
Cameron Robertson
Helen Roche
Alexiah Rodriguez
Bailey Rohrs
Jordan Rossen
Madeleine Rybak
Neeah Sailes
Connor Salata
Arafat Saleh
Joice Salloum
Muimayn Salti
William Schmoldt
Luke Schuldt
Garrett Schweter
Sawyer Sherepita
Anderson Shoaff
Carter Shupp
Lorna Skrtic
Calyn Smith
Gabriela Smith
Isabella Smith
Sean Smith
Elliott Snyder
Madalynne Sorge
Abigail Stack
Alliyah Stamper
Ryan Stein
Maya Stewart
Nathan Stillman
Sullivan Stois
Vayda Strnad
Ozjan Suleymanov
Ahmed Sulieman
Nadeem Syed
Tahoora Syed
Aniya Symons
Byron Tamunday
Hunter Tate
Isaiah A Taylor
Amani Taylor Blevins
Akeno Terry
Ah Kluh Thaw
Sam Thomas
Sophia Thomas
Tyler Thompson
Bonnie Tischler
Lydianna Trudel
Yoanna Tsokantas
Quinton Turpin
Marshall Vargas
Owen Vogelgesang
Brayden Volcansek
Baby Wah
Sha Eh Bliu Wah
Emilie Walkush
Scarlett Wankowski
Lydia Watkins
Kegan Weber
Evan Wesner
Meredith Wheeler
Shahijah White
Nolan Wickmark
Maurice Williams III
Sophia Wilmot
Megan Winters
Charlotte Woolfolk
Lila Wright
Ayah Yassen
Alyssa Yontosh
Graci Yost
Mallory Zavatchen
Margaret Zingale
Edan Zmijewski
Isaac Zuby