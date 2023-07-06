Congratulations Class Of 2023 Graduates

by Christine Gordillo

Alex, Ellie, Ava, Sophie and Julia celebrate after the ceremony. 

Ali Abdullah

Ali Abed

Gehad Abuaun

Duniya Abukhalil

Osied Albadarin

Muhammed Alhanash

Mosaw Ali

Ameer Alkayali

Mohammad Alrahhal

Reese Anderson

Adalyn Andregg

Gabriella Aquino

Katherine Arth

Cassandra Auck

Bryce Austin

Cayleigh Austin

Damon Bailey

Marlena Baker

Mackenna Banhidy

Eric Barber

Lauren Barber

Robert Barth

Jelonie Bartlett

Mary Bartos

Jonah Bees

Charlotte Beno

Michael Bianco

Kaitlyn Bitter

Layla Black

Grant Bliss

Simon Bockbrader

Joshua Bohurjak

Jack Bonvissuto

Mitchell Bookman

Clement Bouvier

Sophia Boyer

Ainsley Bronson

Ava Bruening

Peyton Buildt

Isabella Burnett

Laine Burnett

Ava Carroll

Audrey Carson

Coreen Chambers

Nathaniel Chism

Ronald Christy

James Cisco

Helinor Clark

Xavior Clark

Kevin Coffman

Alexa Colburn

Katherine Coleman

Gabriel Constantine

Victor Cottrell

Sophie Craciun

Rocco Crino

Colin Cunningham

Mishela Dajlanaj

Maxamillian D’Apollo

Sophie D’Apollo

Maximus DeLuca

Jackson Derethik

Luke Derrick

Ian Dewille

Tyler DiLoreto

Alicia Dinya

Sebastian Dinya

Erin Dippel

Annette Doren

Antonio Doris Jr.

Sarah Dorn

Kamar Dorsey

Michael Dozier

Eliza Dreger

Joshua Drogalis

Colin Dunne

Ryanne Eisnaugle

Taha Elmerrahi

Renollie Emig

Brandon Erway

Jonas Evans

Samantha Facaros

Reese Fishbaugh

Sophia Fishbaugh

Dakota Ford

Emmett Frantz

Rebecca Frolo

Gavin Fulmer

Casey Funk

Libby Galarza

Julian Garcia

Elisia Gattarello

Monet Gee

Nolan Geyer

Simon Gilchrist

Edward Gillick

Kaydence Ginnard

Jack Gollon

Sandra Goodell

Elijah Goodpastor

Amajiah Gorman

Sadie Gregg

Sydney Hampton

Jacob Hanna

Robert Hanna

Myles Harper

Christopher Harris

Grace Hart

Savanna Hepp

Hannah Hernandez

Grace Hildebrandt

Ava Hitter

Alexandra Hodson

Liam Holian

James Holland

Milo Horseman

Alexandra Horton

Abigail Houska

Nathan Howell

Paw Say Htoo

Thaw Thee Htoo

Jacqueline Hudak

Samantha Hudak

Gavin Huntington

Helen Hylton

Mason Ivinskas

Benjamin Jablonowski

Lucas Jablonowski

Cory James

Corey Johnson

Jude Johnson

Keysonyz Johnson

Kai Jones

Michael Jones Jr.

Ryedan Jones

Ellie Justus

Ella Kalinowski

Gaebrial Kane

Rory Kane

Justin Kieres

Ty Kimble

Jill King

Logan Kissel

Julia Kompier

Jackson Koster

Ashley Kovanitz

Madeline Kratz

Lydia Kress

Elijah LaDue

Grace Lamparyk

Gledisa Laska

Kenijha Lawshea

Genesis Lazu Acosta

Nicol Lazu Acosta

Kylie Lenzer

Atreyu Leonard

Richard Levesque

Luke Levitsky

Donald Lewis III

Alexander Lindsay

Alexis Lindsay

Rose Lipka

Charlie Lobozzo

Madison Long

Olivia Long

Kayla Lorion

Fiona Loudermilk

Matthew Mannion

Ahmed Mansour

Jacob Mariani

Nicholas Mariani

Aaron Markham

Abigail Marsh

Tyler Marvin

Taysir Marzouk

Sham Masalmeh

Sophia Masek

Luke Mason

Sara Massimiani

Cadence Mattson

Aya McAuliffe

Colin McCrone

Kai McFarland

Maggie McGann

Clare McKay

Gavin McKay

Brigid McKenna

Ethnee McKissick

Kayden Melicant

Seldion Mellaraj

Lilly Metzger

Cecelia Miller

Emma Miller

Conner Millsaps

Brooke Miltner

Javon Mitterholzer

Lily Monahan

Sophia Monteiro

Hsar Mya Moo

Say K-Pyu Moo

Wah Ler Moo

Zahara Moreno

Zahir Moreno

Clare Morrissey

Colin Mossburg

Layla Mustafa

Michael Muzychenko

Berenice Nekinga Jr.

Benjamin Nelson

Samuel Nelson

Alejandro Nieves Bucey

Ash Nix

Griffin Norris

Rory O’Brien

Sophia Odetallah

Madeline Oldfield

Isabel Orlando

Aidan Parch

Johnathon Parker

Nicholas Patsouras

Avery Paynter-Mullen

Remy Pearl

Kali Pedley

Olivia Pedley

Viviana Perez

Alexander Peria

Emma Perry

Alexander Peterson

Olivia Pickens

Felix Piotrowski

Jack Pollock

Jackson Provost

Calvin Quintana

Aniko Raffai

April Rahrig

Isabelle Reay

Gabriel Reichel

Christian Reyes

Morgan Rice

Rhiannon Riker

Jaxon Riley

Garrett Ritchie

Aidan Ritley

Liam Ritley

Kaleigh Rivera

Cameron Robertson

Helen Roche

Alexiah Rodriguez

Bailey Rohrs

Jordan Rossen

Madeleine Rybak

Neeah Sailes

Connor Salata

Arafat Saleh

Joice Salloum

Muimayn Salti

William Schmoldt

Luke Schuldt

Garrett Schweter

Sawyer Sherepita

Anderson Shoaff

Carter Shupp

Lorna Skrtic

Calyn Smith

Gabriela Smith

Isabella Smith

Sean Smith

Elliott Snyder

Madalynne Sorge

Abigail Stack

Alliyah Stamper

Ryan Stein

Maya Stewart

Nathan Stillman

Sullivan Stois

Vayda Strnad

Ozjan Suleymanov

Ahmed Sulieman

Nadeem Syed

Tahoora Syed

Aniya Symons

Byron Tamunday

Hunter Tate

Isaiah A Taylor

Amani Taylor Blevins

Akeno Terry

Ah Kluh Thaw

Sam Thomas

Sophia Thomas

Tyler Thompson

Bonnie Tischler

Lydianna Trudel

Yoanna Tsokantas

Quinton Turpin

Marshall Vargas

Owen Vogelgesang

Brayden Volcansek

Baby Wah

Sha Eh Bliu Wah

Emilie Walkush

Scarlett Wankowski

Lydia Watkins

Kegan Weber

Evan Wesner

Meredith Wheeler

Shahijah White

Nolan Wickmark

Maurice Williams III

Sophia Wilmot

Megan Winters

Charlotte Woolfolk

Lila Wright

Ayah Yassen

Alyssa Yontosh

Graci Yost

Mallory Zavatchen

Margaret Zingale

Edan Zmijewski

Isaac Zuby

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Volume 19, Issue 12, Posted 2:19 PM, 06.07.2023