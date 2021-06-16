Congratulations, LHS Class Of 2021!
(316 graduates)
Baylee Abbott
Sawsar Abdi
Jameelah Abdul-Haqq
Shamsa Abdullah
Bilal Abuaun
Gabriel Abuaun
Fatima Abukhalil
Sami Abukhalil
Deana Abuzahriyeh
Nelson Addison
Anthony Adkins
Safiya Akhunshikova
Yekatreena Alamouri
Ahlam Alhanash
Nawar Alhomsi
Muzafar Ali
Feruza Aliyeva
Omar Almutairi
Mohammed Alniserawiy
Ibrahim AlSabbar
Grace Alven
Mya Amato
Brianna Anderson
Aya Awad
Laila Awad
Destiny Ayala
Norbert Baguma
Gabriella Bangert
Troy Barker
Jocelyn Barth
Hayd'n-Lee Basnett
Sofia Bianco
Marina Binfield
Sydney Binion
Tieson Blair
Alexander Blinky
Hunter Bliss
Gregory Bohnert
Elizabeth Bour
Matthew Bowen
Charles Bowers
Nina Bowers
Edward Bozak
Ebony Bradford
Elias Bradley
Enia Brahaj
Jackie Branch
Anastacia Brightharp
Ryan Britt
Gabriela Brizzi
Una Bryson
George Burke
Dominic Burke-Viccaro
Jameson Burnett
Mateo Bussert
Michael Capoj
Nathan Carson
Nolan Cech
Emmanuel Cedeno
Gregory Chambers
Zeylie Cheiky-Fakadej
Carlos Cintron
David Coleman
Alexis Coniku
Cameron Constantine
Annika Cook
Calixte Cook
Quinn Costanzo
Shannon Cotto
Angel Cruz-Pagan
Madeline Cummings
Nathan Cummins
Olivia Cunningham
Lucy Danckaert
Ethan Daniels
Jaxen Davis
Shantajah Davis
Ruth Demba
Chloe Derethik
Amara Deyo-Flagg
Cole Dockus
Sadie Dohar
William Donnelly
Solomon Dooley
Michael Drewke
K Kyu Du
Martin Dunne
Jason Ellis
Rylie Elswick
Joel England
Aidan Erway
Holly Eubanks
Aine Fagan
Dillon Feiler
Joshua Ferry
Chloe Fielder
Casey Fox
Giavanna Frankito
Timothy Frolo
Alexis Frost
Ace Fulkerson
Jocelyn Galarza
Maya George
Lillian Germaine
Robert Graham
Leonardo Gramajo
David Gramo
Noah Greene
Evangelina Gregg
Jacob Grunder
Amina Hamdan
Savannah Hanna
Patrick Hannum
Taylor Hargate
Caroline Harmon
Sereanah Harris-Hein
Kevin Harshman
Angelena Hawk
Aidan Hayosh
Riley Haytas
Deirdre Healy
Kate Healy
Sydney Heckeler
Joseph Hedges
Claire Herrington
Jack Declan Holian
Livia Holstein
Shaliyah Hooper
D'Marcus Huff
Songul Islamov
Abdul Rashid Jabarkhil
Sara Jarecke
Mark Jarrous
Samuel Jaskulski
Antwan Johnson
Janiya Jones
Phoenix Jouriles
Catherine Joyce
Mariah Kaim
Farmesk Kareem
Dilyak Karkatadze
Jacob Kavc
Sara Keane
Emily Keegan
Joseph Kelly
Robert Kiko
Foster Kimes
Arbrianna Kizzee
Megan Klancher
Emily Kompier
Joshua Kraidich
Cameron Kresila
Alexander Kress
Nistor Krizan
Zachary Krost
Mohammad Kutkut
Madison Lacquement
Lauren Lammers
Tomaserin Larocque
Tyler Lazroff
Sophie Lipka
Hay Nay Lwi
Jaden Lynch
Jasmine Magda
Fatma Malkieh
Mohamed Manaa
Emma Mansell
Mariam Mansour
Gina Marjanovic
Anne Martin
Logan Marzicola
Mohammad Masalmeh
Nikolai Masek
Gianna McAuliffe
Nichoy McBean
Shavonna McCary
Erin McHugh
Sean McHugh
Margaret McLaughlin
Armoni McNeill
Bailey McReynolds
Brandon Melicant
Benjamin Merriner
Kathryn Milczewski
Charlotte Milenski
Griffin Miller
Jack Miller
Kailey Miller
Nathan Miron
Logan Mitchell
Ronan Mitchell
Elijah Moncrief
Savannah Monroy
Syliver Moo
Mallory Moorman
Ahmed H Muhammad
Eleana Murphy
Paige Murrin
Angela Musai
Ava Myers
Elizabeth Myers
Aubree Nagel
Ghadeer Nayef
Jennifer Ngo
Omar Odat
Saleh Odat
Salsbeel Odat
Tasnim Odat
Gavin O'Dell
Mary O'Donnell
Xander Ogden
Mason Orlando
Arturo Orso-Giacone
Benjamin Ostrowski
Emma Owens
Thomas Pae
Cassandra Palmisano
Shyanne Papciak
Annie Patsouras
Peter Patsouras
Olivia Patterson
Decena Paw
Aidan Peck
James Petrak
Ryan Phillips
Isabelle Ploetz
Avery Plumley
Maxwell Potter
Prabin Poudel
Caitlin Pressnell
Louis Prindle
Laurence Purtty
Bimol Rai
Shane Rakes
Clara Michael Rauwf
Randell Rice
Ethan Ritchie
Taylor A. Rivera
Taylor MacKenzie Rivera
Alex Robison
Arianna Rodriguez
Matthew Ropelewski
Mary Claire Rossen
Willow Rosser
Jack Ryan
Abigail Sacha
Jeanne Sakina
Benjamin Sale
Michael Sams
Simon Sanders
Vincenzo Sapio
Samuel Saracina
Paw Thalay Say
Maya Schalmo
Alexander Schraibman
Anastasia Seckers (valedictorian)
Isabella Segreto
Sevda Seyfulova
Makayla Sharpe
Zaid Shean
John Sheldon
Emily Shelman
Caroline Shinn
Sasha Shrestha
Gladys Simbi
Sistina Simcox
Michael Sinur
Mary Skourlis
Sarah Slavik
Claudia Smiddle
Alicia Smith
George Solomon
Annabelle Sorge
Katherine Spilsbury (salutatorian)
Caden Stanuch
August Star
Jeremy Steinbrick
Tessa Styles
Malaak Sulieman
Emily Sullivan
Sean Summers
Jozsef Sundem
Sajan Sunuwar
Jameson Supinski
Gabriel Surovey
Eden Sutliff
Dashell Swanson
Kameran Swanson
Sadie Tabor
Thomas Tamilio
Sean Teets
Matteo Tessier-Crews
Simon Thompson
Jacob Tommer
Gabrielle Toms
Milka Troca
James Trudel
Apostoli Tsokantas
Madelyn Tumbleson
Daniel Twiggs
Ethan Ulintz
Connor Van Voorhis
Tovi Vega
Ella Villafane
Ayden Wacker
Devon Wahba
Audrey Warren
Kaleb Weiss-Zirker
Hayley Welsh
Sarah Whitkofski
Abigail Williams
Nola Williams-Riseng
Ethel Marie Woodford
Aidyn Zingale
Josephine Zingale
Malak Zond